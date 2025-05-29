Google Veo3 Çığır Açtı: Yapay Zeka ile Yapılan Sokak Röportajı Gerçeğini Aratmadı

Google Veo2’den sonra yapay zekada yeni sürüm olarak Veo3’ü tanıtalı henüz birkaç gün oldu. Ancak sosyal medyada öylesine etki yarattı ki, Veo3 ile yapılan videolara sık sık rastlıyoruz. Artık görüntülerin, seslerin ve senkronizasyonun daha gelişmiş olduğu Veo3 gerçekliği sorgulatacak sonuçlar yaratıyor.

@hedwingscgi adlı Instagram sayfası da Veo3 ile sokak röportajı oluşturdu. Gelin o anları birlikte izleyelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?