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Google Veo3 Çığır Açtı: Yapay Zeka ile Yapılan Sokak Röportajı Gerçeğini Aratmadı

Google Veo3 Çığır Açtı: Yapay Zeka ile Yapılan Sokak Röportajı Gerçeğini Aratmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 09:30

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Google Veo2’den sonra yapay zekada yeni sürüm olarak Veo3’ü tanıtalı henüz birkaç gün oldu. Ancak sosyal medyada öylesine etki yarattı ki, Veo3 ile yapılan videolara sık sık rastlıyoruz. Artık görüntülerin, seslerin ve senkronizasyonun daha gelişmiş olduğu Veo3 gerçekliği sorgulatacak sonuçlar yaratıyor. 

@hedwingscgi adlı Instagram sayfası da Veo3 ile sokak röportajı oluşturdu. Gelin o anları birlikte izleyelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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İşte o anlar 👇

Birkaç pürüz olsa da eski sonuçlara kıyasla gelişme büyüktü.

Birkaç pürüz olsa da eski sonuçlara kıyasla gelişme büyüktü.

“Daha neler göreceğiz?” dedirten Veo3 biraz da korkutmadı değil. İzleyiciler “yapay zeka sonumuz olacak, bu iş hayra alamet gitmiyor” sözlerini dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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