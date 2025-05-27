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Gerek Var mıydı? 600 Dolarlık İçli Köfte Yapan Adam Gerçek Altınla Süsledi

Gerek Var mıydı? 600 Dolarlık İçli Köfte Yapan Adam Gerçek Altınla Süsledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 16:18

İçerik Devam Ediyor

@thenewyorkturk adlı Instagram hesabından içerikler üreten, New York’ta yaşayan Ertan Bek, yenilikçi içli köfte tarifiyle viral oldu. 600 dolara mal ettiği içli köftede gerçek altın kullanmıştı. İçli köftenin böyle taçlandırılması gerekir mi gerekmez mi size kalmış. Gelin biz en iyisi videoya geçelim ve tarife bakalım!

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İşte o anlar 👇

“Nusret duymasın”

“Nusret duymasın”

İçerik üreticisinin ilginç tariflerini takdir edenler de var bu sebeple patentini alması gerektiğini dile getiriyorlar. Altının bir tadı olmasa da tariflerin değerini artırdığı bir gerçek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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