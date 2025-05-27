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Bir İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Gelen “Dayı” Mesajlarına Güldüren Parodi Çekti

Bir İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Gelen “Dayı” Mesajlarına Güldüren Parodi Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

@cansutarimm adlı Instagram hesabından içerikler üreten oyuncu Cansu Tarım, sosyal medya kullanan dayıların yorumlarını canlandırdığı parodi videosuyla kahkahaları topladı. Genç yetenek, adeta o mesajların vücut bulmuş haline dönüşmüştü. O anları da “Mesaj isteklerindeki +40 dayı mesajları insan olsaydı” notuyla paylaştı.

Gelin ondan izleyelim!

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İşte o anlar 👇

İçerik üreticisi bizleri resmen tetikledi.

İçerik üreticisi bizleri resmen tetikledi.

Sosyal medya kullanan dayılar ne oluyor da yorum ya da mesaj atarken Türkçelerini unutuyor bilemiyoruz. Gelen yorum ve mesajları Türkçe mealini yapmak da bazen zor olabiliyor…

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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