Numerolojiye Göre Aşk Hayatında Yüzü Gülmeyen Üç İsim Sıralandı!

Eliz Emrah Oktay adlı içerik üreticisi TikTok hesabından yaptığı paylaşımla viral oldu. İçerik üreticisi numerolojiye göre aşk hayatında yüzü gülmeyen isimleri açıklamıştı. Üç isme yer veren içerik üreticisi, sebebin ise sakral çakra ile ilgili olduğunu dile getirdi. İlgililerin dikkatini çeken videoya gelin bir de biz bakalım!