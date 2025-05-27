Numerolojiye Göre Aşk Hayatında Yüzü Gülmeyen Üç İsim Sıralandı!

Eliz Emrah Oktay adlı içerik üreticisi TikTok hesabından yaptığı paylaşımla viral oldu. İçerik üreticisi numerolojiye göre aşk hayatında yüzü gülmeyen isimleri açıklamıştı. Üç isme yer veren içerik üreticisi, sebebin ise sakral çakra ile ilgili olduğunu dile getirdi. İlgililerin dikkatini çeken videoya gelin bir de biz bakalım!
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Tuğba, Kemal, Büşra.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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