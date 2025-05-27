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Numerolojiye Göre Aşk Hayatında Yüzü Gülmeyen Üç İsim Sıralandı!

Numerolojiye Göre Aşk Hayatında Yüzü Gülmeyen Üç İsim Sıralandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 13:05

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Eliz Emrah Oktay adlı içerik üreticisi TikTok hesabından yaptığı paylaşımla viral oldu. İçerik üreticisi numerolojiye göre aşk hayatında yüzü gülmeyen isimleri açıklamıştı. Üç isme yer veren içerik üreticisi, sebebin ise sakral çakra ile ilgili olduğunu dile getirdi. İlgililerin dikkatini çeken videoya gelin bir de biz bakalım!

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İşte detaylar 👇

Tuğba, Kemal, Büşra.

Tuğba, Kemal, Büşra.

Numeroloji, sayıların anlamları ve enerjilerinin incelendiği bir analiz yöntemi. Eğer sizler de inanıyorsanız bu durumu dengelemek adına meditasyonlar ve çalışmalar yapmak faydalı olabilir.

Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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