1994’te Yapılan Röportajda Gençlerin 90’lar Müziğini Eleştirdiği Anlar: “Siz Bir de Şimdiki Müzikleri Görün…”

1994’te gençlerle yapılan bir sokak röportajı gündeme geldi. Gençlere dönemin müziğine dair düşünceleri sorulmuştu. Ancak hepsi 90’lar müziğini beğenmediğini dile getirerek eleştirilerini yapmıştı. Günümüzde severek dinlenilen 90’lara ait şarkılar için böylesine sert konuşmaları akıllara tek bir yorumu getirdi, “Bir de günümüzdeki şarkıları dinleseler ne diyecekler…”
Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Sokak röportajında dikkat çeken bir diğer detay ise diksiyondu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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