1994’te Yapılan Röportajda Gençlerin 90’lar Müziğini Eleştirdiği Anlar: “Siz Bir de Şimdiki Müzikleri Görün…”

İzleyiciler video karşısında gençlerin Türkçe kullanımlarına değinmeden edemedi. E tabii bu detay da günümüzle kıyaslandı. Türkçemizin şu an literatürde olmayan eklerle süslenerek kullanıldığını görebiliyoruz, adeta bir sosyal medya dili gibi diyebiliriz.

Siz tüm bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!