“Lanet Olsun Bu Hayat Lanet Olsun Bu Sevgi”yi Söyleyen Çocuğun Şimdiki Hali!

@gizembilig adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gizem Bilgin kısa sürede popüler olan isimlerden. İçerik üreticisi paylaşımlara başladığı gibi ünlenmesi de an meselesi oldu. Çünkü farkı bir konsept seçmiş ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdiyse yıllar yıllar önceye giderek, bizi zamanda bir yolculuğa çıkardı. “Lanet olsun bu hayat, lanet olsun sevgi” sözlerini hatırlarsınız. İşte içerik üreticisi şarkının sahibiyle röportaj yaptı ve merakımızı giderdi. Gelin o anlara geçelim!