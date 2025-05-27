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“Lanet Olsun Bu Hayat Lanet Olsun Bu Sevgi”yi Söyleyen Çocuğun Şimdiki Hali!

“Lanet Olsun Bu Hayat Lanet Olsun Bu Sevgi”yi Söyleyen Çocuğun Şimdiki Hali!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 10:01

İçerik Devam Ediyor

@gizembilig adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gizem Bilgin kısa sürede popüler olan isimlerden. İçerik üreticisi paylaşımlara başladığı gibi ünlenmesi de an meselesi oldu. Çünkü farkı bir konsept seçmiş ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdiyse yıllar yıllar önceye giderek, bizi zamanda bir yolculuğa çıkardı. “Lanet olsun bu hayat, lanet olsun sevgi” sözlerini hatırlarsınız. İşte içerik üreticisi şarkının sahibiyle röportaj yaptı ve merakımızı giderdi. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Mustafa adlı gencin şarkısına hep gülsek de altında yatan hikaye kalplere dokundu.

Mustafa adlı gencin şarkısına hep gülsek de altında yatan hikaye kalplere dokundu.

İnternet öyle bir yer ki, hafızasından bi’ şeyleri silebilmek mümkün değil. Biz unutsak o unutmuyor diyebiliriz. Mustafa’nın videoları da unutulmayacaklardan biri. Sizin merak ettiğiniz başka isimler var mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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