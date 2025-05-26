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Belçika’da Yapılan Düğünlerde Her Kısma Davet Edilmiyorsunuz: Akrabaları Birbirine Düşüren Düğün Konsepti

Belçika’da Yapılan Düğünlerde Her Kısma Davet Edilmiyorsunuz: Akrabaları Birbirine Düşüren Düğün Konsepti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 15:48

İçerik Devam Ediyor

@efilefil.eserim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Belçika’daki düğünlerde sıklıkla görülen bir durumu paylaştı. Düğünler kısım kısım ayrılıyor ve davetliler de kısımlara göre değişkenlik gösteriyordu. Yani bir düğünün başından sonuna kadar davet edilmeme gibi bir ihtimal vardı. Gelin daha fazla kafa karıştırmadan içerik üreticisinden detayları dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

Ülkemizde olmasını tahmin bile edemeyeceğimiz bir konsept.

Ülkemizde olmasını tahmin bile edemeyeceğimiz bir konsept.

Aileler arası kavgalar, akraba küslükleri, yüzyıllık dedikodu malzemesi bu konsept. Evet bizde de artık gençler ve gelin damat olarak after partiler oluyor. Ancak bu kılıfına uygun şekilde anlatılıyor ya da gizleniyor. Ancak Belçika’da apaçık davetli değilsiniz şeklinde belirtiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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