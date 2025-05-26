Belçika’da Yapılan Düğünlerde Her Kısma Davet Edilmiyorsunuz: Akrabaları Birbirine Düşüren Düğün Konsepti

@efilefil.eserim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Belçika’daki düğünlerde sıklıkla görülen bir durumu paylaştı. Düğünler kısım kısım ayrılıyor ve davetliler de kısımlara göre değişkenlik gösteriyordu. Yani bir düğünün başından sonuna kadar davet edilmeme gibi bir ihtimal vardı. Gelin daha fazla kafa karıştırmadan içerik üreticisinden detayları dinleyelim!