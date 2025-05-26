Belçika’da Yapılan Düğünlerde Her Kısma Davet Edilmiyorsunuz: Akrabaları Birbirine Düşüren Düğün Konsepti

@efilefil.eserim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Belçika’daki düğünlerde sıklıkla görülen bir durumu paylaştı. Düğünler kısım kısım ayrılıyor ve davetliler de kısımlara göre değişkenlik gösteriyordu. Yani bir düğünün başından sonuna kadar davet edilmeme gibi bir ihtimal vardı. Gelin daha fazla kafa karıştırmadan içerik üreticisinden detayları dinleyelim!
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Ülkemizde olmasını tahmin bile edemeyeceğimiz bir konsept.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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