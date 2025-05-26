Sipariş Getiren Kuryeye Zeytinyağlı Dolma İkram Eden Kadın İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu

@beroo_motovlog adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan motor sürücüsü, sipariş götürdüğü bir evde kapıyı açan ev sahibinin yaptığı jesti yayınladı. Ev sahibi kadın, zeytinyağlı dolmaları saklama kabına koymuş ve kuryeye vermek için hazırlamıştı. Kurye jest karşısında öylesine sevindi ki, çünkü kendisi uzun süredir anne yemeği yiyememişti. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Ev sahibi kadın yalnızca kuryeyi değil bizi de mest etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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