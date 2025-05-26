Sipariş Getiren Kuryeye Zeytinyağlı Dolma İkram Eden Kadın İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu

@beroo_motovlog adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan motor sürücüsü, sipariş götürdüğü bir evde kapıyı açan ev sahibinin yaptığı jesti yayınladı. Ev sahibi kadın, zeytinyağlı dolmaları saklama kabına koymuş ve kuryeye vermek için hazırlamıştı. Kurye jest karşısında öylesine sevindi ki, çünkü kendisi uzun süredir anne yemeği yiyememişti. Gelin bir de birlikte izleyelim!