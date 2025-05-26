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Kore’de Başkanlık Seçimlerindeki Şeffaflık: Adayların Sabıka Kayıtları ve Mal Varlığı Halka Açıklanıyor

Kore’de Başkanlık Seçimlerindeki Şeffaflık: Adayların Sabıka Kayıtları ve Mal Varlığı Halka Açıklanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 13:49

İçerik Devam Ediyor

@sasosmi adlı Instagram hesabından Kore’deki yaşantısına dair içerikler üreten Çise adlı kadın, başkanlık seçimleri zamanında evlere gelen tanıtım broşürlerini paylaştı. Adayların vaatlerinden ziyade, broşürlerde sabıka kayıtları ve mal varlıkları yer alıyordu. Anlayacağınız her şey şeffaf bir şekilde Kore vatandaşlarına iletiliyordu. Gelin bir de ondan dinleyelim!

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Ülkenin dürüstlük seviyesi karşısında ne diyelim bilemedik.

Ülkenin dürüstlük seviyesi karşısında ne diyelim bilemedik.

Yargı ve hükümetin ayrı olduğu net bir şekilde görülebiliyordu. Peki ya ülkemizde de benzeri bir çalışma olmalı mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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