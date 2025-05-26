Kore’de Başkanlık Seçimlerindeki Şeffaflık: Adayların Sabıka Kayıtları ve Mal Varlığı Halka Açıklanıyor

@sasosmi adlı Instagram hesabından Kore’deki yaşantısına dair içerikler üreten Çise adlı kadın, başkanlık seçimleri zamanında evlere gelen tanıtım broşürlerini paylaştı. Adayların vaatlerinden ziyade, broşürlerde sabıka kayıtları ve mal varlıkları yer alıyordu. Anlayacağınız her şey şeffaf bir şekilde Kore vatandaşlarına iletiliyordu. Gelin bir de ondan dinleyelim!