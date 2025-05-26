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Yurt Şartlarıyla Dört Dörtlük Bir Yemek Yapan Öğrenci Restoranları Aratmadı!

Yurt Şartlarıyla Dört Dörtlük Bir Yemek Yapan Öğrenci Restoranları Aratmadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 12:05

İçerik Devam Ediyor

@umutkoybasii adlı Instagram hesabından içerikler üreten aşçılık öğrencisi Umut Köybaşı, yurt şartlarında hazırladığı bir yemeği paylaşmasıyla görenleri şoke etti. Yetenekli öğrenci, yanık tereyağı & kaymak sos eşliğinde sousvide levrek mozaik, zeytinyağlı enginar sarma tabağı hazırlamıştı. O anları kayda almayı da ihmal etmedi. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Öğrencimizin tabağı kusursuz görünüyordu.

Öğrencimizin tabağı kusursuz görünüyordu.

Yurt şartlarında böyle bir tabak çıkarabilmiş olması da takdire şayandı. Beğeniler yağan videoya tebrik yorumları da geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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