Artık Alıştık: Kuşadası’nda Yaban Domuzlarına Su İçiren ve Serinleten Vatandaş

Yazlık bölgelerimizden özellikle Kuşadası’nda yaban domuzu popülasyonu yüksek. Kışın pek görünmeseler de havalar ısınmaya başlayınca şehir merkezlerine indikleri görülebiliyor. Kuşadası halkı bu duruma alışkın olsa da tatilciler için hala korku yaratan bir durum. Şimdilerde de Kuşadası’nda bir caddeye inen yaban domuzu sürüsünü hortumla yıkayarak serinleten vatandaş gündemde.

Gelin o anlara geçelim!