onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Artık Alıştık: Kuşadası’nda Yaban Domuzlarına Su İçiren ve Serinleten Vatandaş

Artık Alıştık: Kuşadası’nda Yaban Domuzlarına Su İçiren ve Serinleten Vatandaş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 11:12

İçerik Devam Ediyor

Yazlık bölgelerimizden özellikle Kuşadası’nda yaban domuzu popülasyonu yüksek. Kışın pek görünmeseler de havalar ısınmaya başlayınca şehir merkezlerine indikleri görülebiliyor. Kuşadası halkı bu duruma alışkın olsa da tatilciler için hala korku yaratan bir durum. Şimdilerde de Kuşadası’nda bir caddeye inen yaban domuzu sürüsünü hortumla yıkayarak serinleten vatandaş gündemde.

Gelin o anlara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Yiyecek bulamamaları nedeniyle yaban domuzları merkeze inmek zorunda kalıyor.

Yiyecek bulamamaları nedeniyle yaban domuzları merkeze inmek zorunda kalıyor.

İmar alanlarının genişlemesi de merkezde görülmelerine bir etken. Hayvanların yaşam alanları git gide kısıtlanıyor. Hal böyle olunca insanlarla iç içe yaşam sürmek zorunda kalıyorlar.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın