Artık Alıştık: Kuşadası’nda Yaban Domuzlarına Su İçiren ve Serinleten Vatandaş

Yazlık bölgelerimizden özellikle Kuşadası’nda yaban domuzu popülasyonu yüksek. Kışın pek görünmeseler de havalar ısınmaya başlayınca şehir merkezlerine indikleri görülebiliyor. Kuşadası halkı bu duruma alışkın olsa da tatilciler için hala korku yaratan bir durum. Şimdilerde de Kuşadası’nda bir caddeye inen yaban domuzu sürüsünü hortumla yıkayarak serinleten vatandaş gündemde.
Gelin o anlara geçelim!
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Yiyecek bulamamaları nedeniyle yaban domuzları merkeze inmek zorunda kalıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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