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İrlanda’da Yaşayan Kadın Bu Sefer de Yabancı Arkadaşlarına Salep Denetti

İrlanda’da Yaşayan Kadın Bu Sefer de Yabancı Arkadaşlarına Salep Denetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 08:56

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@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, yabancı arkadaşlarına Türk lezzetlerini denettiği bir video serisi başlamıştı. Şimdiyse salep denetti. Geçtiğimiz videolarda herkesin beğendiği bir lezzet olmamıştı ancak salep herkesin beğenisi kazanmayı başardı. Gelin birlikte tepkilerine bakalım!

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Sizce başka nelerin tadına bakmalılar?

Sizce başka nelerin tadına bakmalılar?

Her ülkenin kendine has bir damak tadı var. Kimilerimiz yeni tatları denemeye açığız ancak kimilerimiz de hiç merak etmiyoruz. Sizin başka ülkede denemeye değer dediğiniz bir lezzet var mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Tehuti555

irlanda'da brezilya kolonisi mi kurulmuş? ayrana verdikleri haddini aşan tepkilerden sonra bu iyi geldi ama. içeceğin tuzlu olanını kabullenemiyorlar demek ki.