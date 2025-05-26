İrlanda’da Yaşayan Kadın Bu Sefer de Yabancı Arkadaşlarına Salep Denetti

@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, yabancı arkadaşlarına Türk lezzetlerini denettiği bir video serisi başlamıştı. Şimdiyse salep denetti. Geçtiğimiz videolarda herkesin beğendiği bir lezzet olmamıştı ancak salep herkesin beğenisi kazanmayı başardı. Gelin birlikte tepkilerine bakalım!
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Sizce başka nelerin tadına bakmalılar?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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irlanda'da brezilya kolonisi mi kurulmuş? ayrana verdikleri haddini aşan tepkilerden sonra bu iyi geldi ama. içeceğin tuzlu olanını kabullenemiyorlar demek ki.