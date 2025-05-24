Bir İçerik Üreticisi Kadınların Vücut Tüylerini Neden Almaya Başladığını Anlattı

@baydilekfiratt adlı içerik üreticisi kadınların vücut tüylerini ne zaman almaya başladığını araştırdı ve paylaştı. Aslında normal görülen tüyler bir yazı yayınlanmasıyla birlikte çirkin görülmeye başlanmıştı. Ardından ise jilet markalarının reklamlarıyla artık kadınların tüylerini almaması normal karşılanmamaya başlamıştı. Gelin bir de detaylarıyla ondan dinleyelim!
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Modanın değişimini fırsata çeviren firmaların reklamları sebebiyle gelinen durumdu bu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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