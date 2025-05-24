Bir İçerik Üreticisi Kadınların Vücut Tüylerini Neden Almaya Başladığını Anlattı

Kadınların tüylerinin çirkin görülmesi algısı günümüzde de devam ediyor. Erkekler hijyen için bakımlı olmayı tercih ederken, kadınlar “biri bir şey diyecek, çirkin görülecek, eleştiri alacak” düşünceleriyle ne yazık ki çok daha takıntılı hale geldi.

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