onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Kadınların Vücut Tüylerini Neden Almaya Başladığını Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Kadınların Vücut Tüylerini Neden Almaya Başladığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.05.2025 - 11:41

İçerik Devam Ediyor

@baydilekfiratt adlı içerik üreticisi kadınların vücut tüylerini ne zaman almaya başladığını araştırdı ve paylaştı. Aslında normal görülen tüyler bir yazı yayınlanmasıyla birlikte çirkin görülmeye başlanmıştı. Ardından ise jilet markalarının reklamlarıyla artık kadınların tüylerini almaması normal karşılanmamaya başlamıştı. Gelin bir de detaylarıyla ondan dinleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Modanın değişimini fırsata çeviren firmaların reklamları sebebiyle gelinen durumdu bu.

Modanın değişimini fırsata çeviren firmaların reklamları sebebiyle gelinen durumdu bu.

Kadınların tüylerinin çirkin görülmesi algısı günümüzde de devam ediyor. Erkekler hijyen için bakımlı olmayı tercih ederken, kadınlar “biri bir şey diyecek, çirkin görülecek, eleştiri alacak” düşünceleriyle ne yazık ki çok daha takıntılı hale geldi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın