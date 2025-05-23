Babaannesine VR Gözlüğü Takan Genç, Yaşattığı Korkuyla İzleyenleri Güldürdü

Babaannesini ikna ederek VR gözlüğü deneten genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşlı kadın oyunun içindeyken olduğu yerden kımıldamak istemedi. Adım atmakta çekinen tatlı babaanne en son yere düşmesiyle tüm aileyi güldürdü. Yaşlı kadının o anlarına torunu, “Babaannemi Sırat Köprüsü’e hazırlıyorum” notunu düştü.