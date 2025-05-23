Babaannesine VR Gözlüğü Takan Genç, Yaşattığı Korkuyla İzleyenleri Güldürdü

Babaannesini ikna ederek VR gözlüğü deneten genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşlı kadın oyunun içindeyken olduğu yerden kımıldamak istemedi. Adım atmakta çekinen tatlı babaanne en son yere düşmesiyle tüm aileyi güldürdü. Yaşlı kadının o anlarına torunu, “Babaannemi Sırat Köprüsü’e hazırlıyorum” notunu düştü.
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İşte o anlar 👇
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VR gözlüklerin gerçek dünya olmadığını farkında olsak da tedirginliği için teyzemize bizler de hak veriyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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