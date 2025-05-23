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Babaannesine VR Gözlüğü Takan Genç, Yaşattığı Korkuyla İzleyenleri Güldürdü

Babaannesine VR Gözlüğü Takan Genç, Yaşattığı Korkuyla İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 15:49

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Babaannesini ikna ederek VR gözlüğü deneten genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşlı kadın oyunun içindeyken olduğu yerden kımıldamak istemedi. Adım atmakta çekinen tatlı babaanne en son yere düşmesiyle tüm aileyi güldürdü. Yaşlı kadının o anlarına torunu, “Babaannemi Sırat Köprüsü’e hazırlıyorum” notunu düştü.

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İşte o anlar 👇

VR gözlüklerin gerçek dünya olmadığını farkında olsak da tedirginliği için teyzemize bizler de hak veriyoruz.

VR gözlüklerin gerçek dünya olmadığını farkında olsak da tedirginliği için teyzemize bizler de hak veriyoruz.

Çünkü gözlükleri takınca insan bir anda gerçek dünyayla ilişiğini kesiyor ve aynen videoda olduğu gibi adım atamaya bile çekinir hale geliyor.

Sizler de denediyseniz, düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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