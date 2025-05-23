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Buzağıya Şalvar Giydiren İçerik Üreticisi Rüyalarımızın Tasvirini Yarattı

Buzağıya Şalvar Giydiren İçerik Üreticisi Rüyalarımızın Tasvirini Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 14:40

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@mcahidvarll52 adlı TikTok kullanıcısı baktıkları buzağıya şalvar giydirdiği anları paylaştı. İlk bakışta bir anlığa korkutan görüntüler buzağı olduğu algılanınca güldürdü. İzleyiciler de yorumlarda buluştu. Saçmalıklarla dolu rüyalarımızın bir temsiliydi bu video. Gelin bir de birlikte bakalım…

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İşte detaylar 👇

Tatlı buzağının dünyadan haberi yoktu, tek derdi ortalıkta dolanmaktı.

Tatlı buzağının dünyadan haberi yoktu, tek derdi ortalıkta dolanmaktı.

Özellikle son zamanlarda yapay zeka ile ilginç görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple yapay zeka ile yapıldığını düşünenler de oldu. Tatlı buzağı sosyal medyada viral oldu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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