Buzağıya Şalvar Giydiren İçerik Üreticisi Rüyalarımızın Tasvirini Yarattı

@mcahidvarll52 adlı TikTok kullanıcısı baktıkları buzağıya şalvar giydirdiği anları paylaştı. İlk bakışta bir anlığa korkutan görüntüler buzağı olduğu algılanınca güldürdü. İzleyiciler de yorumlarda buluştu. Saçmalıklarla dolu rüyalarımızın bir temsiliydi bu video. Gelin bir de birlikte bakalım…