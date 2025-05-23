Buzağıya Şalvar Giydiren İçerik Üreticisi Rüyalarımızın Tasvirini Yarattı

@mcahidvarll52 adlı TikTok kullanıcısı baktıkları buzağıya şalvar giydirdiği anları paylaştı. İlk bakışta bir anlığa korkutan görüntüler buzağı olduğu algılanınca güldürdü. İzleyiciler de yorumlarda buluştu. Saçmalıklarla dolu rüyalarımızın bir temsiliydi bu video. Gelin bir de birlikte bakalım…
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Tatlı buzağının dünyadan haberi yoktu, tek derdi ortalıkta dolanmaktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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