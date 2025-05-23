Şarköy Belediyesi Vatandaşların Atatürk Portresine Tepkilerini Ölçmek İçin Sosyal Deney Yaptı

Tekirdağ Şarköy Belediyesi, sokaklara Atatürk portrelerini yan bir şekilde yerleştirdikten sonra kamera kaydını başlatarak vatandaşların ne tepki vereceğine dair bir sosyal deney yaptı. Zaman zaman bu tip sosyal deneylere şahit olabiliyoruz. Şarköy’de de her gören portreyi düzeltirken, iki çocuğun Atatürk’ü öpmesi içimizi ısıttı. Gelin birlikte izleyelim!