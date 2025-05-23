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Şarköy Belediyesi Vatandaşların Atatürk Portresine Tepkilerini Ölçmek İçin Sosyal Deney Yaptı

Şarköy Belediyesi Vatandaşların Atatürk Portresine Tepkilerini Ölçmek İçin Sosyal Deney Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 12:31

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Tekirdağ Şarköy Belediyesi, sokaklara Atatürk portrelerini yan bir şekilde yerleştirdikten sonra kamera kaydını başlatarak vatandaşların ne tepki vereceğine dair bir sosyal deney yaptı. Zaman zaman bu tip sosyal deneylere şahit olabiliyoruz. Şarköy’de de her gören portreyi düzeltirken, iki çocuğun Atatürk’ü öpmesi içimizi ısıttı. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Atatürk’e olan hassasiyet bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Atatürk’e olan hassasiyet bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Şarköy Belediyesi izleyiciler tarafından bu duygusal sosyal deney için takdir edilirken, vatandaşlar da gönülleri fethetmişti. 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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