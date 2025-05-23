Müziğin Ritmine Kendini Kaptıran Tatlı Çocuğun Dansıyla “Ortamların Aranan Yüzü” Diyeceksiniz!

Dünyamızın masumları çocukların doyasıya eğlendiği anlar karşısında tebessüm etmemek elde değil. Şimdiyse sosyal medyada viral olan bir video ile karşınızdayız. Sevdiği şarkıyı başlatıp kamera karşısına geçen tatlı çocuk ritme öylesine kapılmıştı ki, şarkının enerjisini doruklarda yaşadı. Gelin birlikte o anları izleyelim, keyiflenelim!