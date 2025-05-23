onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Müziğin Ritmine Kendini Kaptıran Tatlı Çocuğun Dansıyla “Ortamların Aranan Yüzü” Diyeceksiniz!

Müziğin Ritmine Kendini Kaptıran Tatlı Çocuğun Dansıyla “Ortamların Aranan Yüzü” Diyeceksiniz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 11:14

İçerik Devam Ediyor

Dünyamızın masumları çocukların doyasıya eğlendiği anlar karşısında tebessüm etmemek elde değil. Şimdiyse sosyal medyada viral olan bir video ile karşınızdayız. Sevdiği şarkıyı başlatıp kamera karşısına geçen tatlı çocuk ritme öylesine kapılmıştı ki, şarkının enerjisini doruklarda yaşadı. Gelin birlikte o anları izleyelim, keyiflenelim!

Geçtiğimiz gün de ülkemizde benzer anlar konuşuluyordu. Bakmak isterseniz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Enerjisinin daim olması dileğiyle diyelim!

Enerjisinin daim olması dileğiyle diyelim!

Tatlı çocuğun dans performansı sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Kısa sürede viral haline gelen video şu an global olarak beğenilerle buluşuyor. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın