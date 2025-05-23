Müziğin Ritmine Kendini Kaptıran Tatlı Çocuğun Dansıyla “Ortamların Aranan Yüzü” Diyeceksiniz!

Dünyamızın masumları çocukların doyasıya eğlendiği anlar karşısında tebessüm etmemek elde değil. Şimdiyse sosyal medyada viral olan bir video ile karşınızdayız. Sevdiği şarkıyı başlatıp kamera karşısına geçen tatlı çocuk ritme öylesine kapılmıştı ki, şarkının enerjisini doruklarda yaşadı. Gelin birlikte o anları izleyelim, keyiflenelim!
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İşte o anlar 👇
Enerjisinin daim olması dileğiyle diyelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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