Bir Gıda Mühendisi Hangi Kesme Tahtasının Daha Sağlıklı Olduğunu Açıkladı

Erdem Öner adlı gıda mühendisi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hangi kesme tahtasının daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Her evde yer alan plastik tahtalar uzun ömürlü olsa da ne yazık ki kullanılmaması gerekenler arasında ilk sıradaydı. Sanılanın aksine ahşap da doğru seçim değildi. Gelin sebepleri ve doğru olanı öğrenelim!