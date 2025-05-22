Bir Gıda Mühendisi Hangi Kesme Tahtasının Daha Sağlıklı Olduğunu Açıkladı

Erdem Öner adlı gıda mühendisi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hangi kesme tahtasının daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Her evde yer alan plastik tahtalar uzun ömürlü olsa da ne yazık ki kullanılmaması gerekenler arasında ilk sıradaydı. Sanılanın aksine ahşap da doğru seçim değildi. Gelin sebepleri ve doğru olanı öğrenelim!
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Kullanımına alışmak zor olsa da sağlık için doğru seçim paslanmaz çelikti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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birkaç senedir cam kullanıyorum. bıçağın keskinliğini mi dert edeceğim sağlığımı mı? sert zemine düşürmedikçe kırılma mırılma da olmaz.