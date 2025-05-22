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Bir Gıda Mühendisi Hangi Kesme Tahtasının Daha Sağlıklı Olduğunu Açıkladı

Bir Gıda Mühendisi Hangi Kesme Tahtasının Daha Sağlıklı Olduğunu Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 14:24

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Erdem Öner adlı gıda mühendisi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hangi kesme tahtasının daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Her evde yer alan plastik tahtalar uzun ömürlü olsa da ne yazık ki kullanılmaması gerekenler arasında ilk sıradaydı. Sanılanın aksine ahşap da doğru seçim değildi. Gelin sebepleri ve doğru olanı öğrenelim!

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Kullanımına alışmak zor olsa da sağlık için doğru seçim paslanmaz çelikti.

Kullanımına alışmak zor olsa da sağlık için doğru seçim paslanmaz çelikti.

Ancak kullanımına alıştıktan ve bıçakları koruyabildikten sonra gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz kesme tahtasını bulmuş olacaksınız.

Peki ya siz ne kullanıyorsunuz? Önerileriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Tehuti555

birkaç senedir cam kullanıyorum. bıçağın keskinliğini mi dert edeceğim sağlığımı mı? sert zemine düşürmedikçe kırılma mırılma da olmaz.