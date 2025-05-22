Japonların Titiz İşçiliği ve Sokak Düzenini Ordu ile Kıyaslayan Vatandaş Güldürdü

Japonların işçilik konusundaki hassasiyeti ve düzenli sokakları dillere pelesenk biliyorsunuz ki. İmrendiren yaşam tarzlarıyla öne çıkan Japonlar, özellikle sosyal medyada övgüleri topluyor. @sami_isen_ adlı Instagram kullanıcısı da Ordu’yu ele alarak bir kıyaslama yaptı. Ağlanacak halimize güldüren bir paylaşım olmuştu. Gelin birlikte izleyelim!