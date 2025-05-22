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Japonların Titiz İşçiliği ve Sokak Düzenini Ordu ile Kıyaslayan Vatandaş Güldürdü

Japonların Titiz İşçiliği ve Sokak Düzenini Ordu ile Kıyaslayan Vatandaş Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 12:13

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Japonların işçilik konusundaki hassasiyeti ve düzenli sokakları dillere pelesenk biliyorsunuz ki. İmrendiren yaşam tarzlarıyla öne çıkan Japonlar, özellikle sosyal medyada övgüleri topluyor. @sami_isen_ adlı Instagram kullanıcısı da Ordu’yu ele alarak bir kıyaslama yaptı. Ağlanacak halimize güldüren bir paylaşım olmuştu. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Yalnızca Ordu değil, birçok ilimizde karşılaşabileceğimiz bir manzaraydı örnekler.

Yalnızca Ordu değil, birçok ilimizde karşılaşabileceğimiz bir manzaraydı örnekler.

Japonlar kadar titiz işçiliğe ve mükemmelliyetçiliğe ulaşmak zor olmasa da sonuçlar ortada. Bir süre daha “Japonlar 100 yıl ileride yaşıyor” cümlesini duyacak gibiyiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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