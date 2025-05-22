Bir İçerik Üreticisi Türkiye’de Kayda Geçen Köpek Balığı Saldırılarını Anlattı

@sidarserdarkarakas adlı Instagram hesabından bilgilendirici içerikler üreten Sidar Serdar Karakaş, son paylaşımında Türkiye’de kayda geçen köpek balığı saldırılarından bahsetti. Ne yazık ki çoğu ölümle sonuçlanan saldırılardı. Yaz sezonu yaklaşırken köpek balıklarına dair haberler ve paylaşımlar artmaya başladı. Özellikle Akdeniz’de balıkçılar köpek balıklarına rastladıklarına dair paylaşımlar yapıyorlar. Tabii tehlike arz etmeyen türler olduklarını da belirtenler oluyor.
Gelin detaylara geçelim!
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Ülkemizde çoğunluk olarak zararsız türlerin yaşadığı öne sürülüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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