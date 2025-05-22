Bir İçerik Üreticisi Türkiye’de Kayda Geçen Köpek Balığı Saldırılarını Anlattı

Ancak büyük beyaz köpek balıkları da sıklıkla görülmese de ülkemizde yaşamını sürdüren türlerden olarak geçiyor. Herkesin korkulu rüyası olan köpek balıkları özellikle tatilciler ve balıkçılar için şüpheye neden oluyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!