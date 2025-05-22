Yemek Yapmaya Üşenen Çift, Dubai’de Eve Şef Çağırdıkları Hizmeti Paylaştı

Beslenmesine dikkat edenler için de dışardan sipariş etmek pek de iç açıcı bir alternatif olmuyor. İşte bu anlar için şef hizmeti kulağa epey mantıklı geliyor. İçerik üreticisinin paylaşıma düştüğü not ise aşağıda.👇

“Dubai’de yemek yapmaya üşeniyorsanız eve özel şef çağırabilirsiniz. 😳👨🏽‍🍳

Eazchef.com web sitesine girip, bir gün önceden istediğiniz mutfakta uzman bir şefi seçerek kolayca rezervasyon yapıyorsunuz.

Ayrıca menü içeriğini de siz belirliyorsunuz:

Bir ara sıcak, iki ana yemek ve bir tatlı seçiyorsunuz.

Kişi sayısını belirtiyorsunuz ve ödemenizi buna göre yapıyorsunuz.

Biz bugün 2 kişi için toplam 750 AED (yaklaşık 7.350 TL) ödedik.”