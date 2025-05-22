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Yemek Yapmaya Üşenen Çift, Dubai’de Eve Şef Çağırdıkları Hizmeti Paylaştı

Yemek Yapmaya Üşenen Çift, Dubai’de Eve Şef Çağırdıkları Hizmeti Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 10:34

İçerik Devam Ediyor

@dubaivizeal adlı Instagram sayfası, Dubai’de şeflerin eve gittiği bir hizmetten bahsetmesiyle dikkat çekti. Yemek yapmaya üşenenler, dışardan sipariş etmek istemeyenler için şefler evlere gelerek istenen menüyü hazırlıyordu. Lüks yaşamıyla bilinen Dubai bir kez daha kendini kanıtlamış oldu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Özellikle yoğun geçen günlerden sonra yemek hazırlamak zulüm gibi olabiliyor.

Özellikle yoğun geçen günlerden sonra yemek hazırlamak zulüm gibi olabiliyor.

Beslenmesine dikkat edenler için de dışardan sipariş etmek pek de iç açıcı bir alternatif olmuyor. İşte bu anlar için şef hizmeti kulağa epey mantıklı geliyor. İçerik üreticisinin paylaşıma düştüğü not ise aşağıda.👇

Dubai’de yemek yapmaya üşeniyorsanız eve özel şef çağırabilirsiniz. 😳👨🏽‍🍳

Eazchef.com web sitesine girip, bir gün önceden istediğiniz mutfakta uzman bir şefi seçerek kolayca rezervasyon yapıyorsunuz.

Ayrıca menü içeriğini de siz belirliyorsunuz:

Bir ara sıcak, iki ana yemek ve bir tatlı seçiyorsunuz.

Kişi sayısını belirtiyorsunuz ve ödemenizi buna göre yapıyorsunuz.

Biz bugün 2 kişi için toplam 750 AED (yaklaşık 7.350 TL) ödedik.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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mehtap kus

biz taksi çağırıyoruz gelmiyor. Adam gelmiş bir de yemek yapıyor. Vay arkadaş :D

ömer

Her üşendiğin şey için başkasını çağıracaksan o işin sonu kötü 🤭🤭😅😅

Hermione Granger

Biz 7 bin liraya iki kişi anca restoranda yiyebiliyoruz burda. Eve özel şef çağırsak en az 70 bin'e gelir bu ekonomide, alışveriş de dahil olmaz fiyata..