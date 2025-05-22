Yemek Yapmaya Üşenen Çift, Dubai’de Eve Şef Çağırdıkları Hizmeti Paylaştı

@dubaivizeal adlı Instagram sayfası, Dubai’de şeflerin eve gittiği bir hizmetten bahsetmesiyle dikkat çekti. Yemek yapmaya üşenenler, dışardan sipariş etmek istemeyenler için şefler evlere gelerek istenen menüyü hazırlıyordu. Lüks yaşamıyla bilinen Dubai bir kez daha kendini kanıtlamış oldu. Gelin detaylara geçelim!
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Özellikle yoğun geçen günlerden sonra yemek hazırlamak zulüm gibi olabiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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biz taksi çağırıyoruz gelmiyor. Adam gelmiş bir de yemek yapıyor. Vay arkadaş :D
Her üşendiğin şey için başkasını çağıracaksan o işin sonu kötü 🤭🤭😅😅
Biz 7 bin liraya iki kişi anca restoranda yiyebiliyoruz burda. Eve özel şef çağırsak en az 70 bin'e gelir bu ekonomide, alışveriş de dahil olmaz fiyata..