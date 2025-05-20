Japonya’da Sevgili Kiralama Hizmetinden Bahseden Kadın Detayları Sıraladı: Aile de Kiralanıyor

“Japonya’da son yıllarda dikkat çeken ilginç hizmetlerden biri “insan kiralama”dır. Bu hizmet sayesinde insanlar, yalnız kalmamak, birini dinleyici olarak yanlarında istemek ya da sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için saatlik ücret karşılığında birini kiralayabiliyor. Kiralanan kişi genellikle profesyonel bir “eşlikçi” olup; arkadaş, aile üyesi ya da dinleyici gibi davranabiliyor.

Bu hizmetin arkasında yatan nedenler arasında Japonya’daki yalnızlık problemi, toplumsal baskılar ve iletişim eksikliği yer alıyor. Özellikle “yalnızlık ekonomisi” olarak adlandırılan bu sistem, duygusal destek ihtiyacını ticari bir yapıya dönüştürmüş durumda.

En bilinen örneklerden biri, “Rent-a-Friend” ya da “Ossan Rental” (orta yaşlı adam kiralama) gibi platformlardır. Bu kişiler kesinlikle romantik ya da cinsel bir amaçla değil; sohbet etmek, bir etkinliğe birlikte gitmek ya da dertleşmek için kiralanır. Uyku partneri de buna dahildir, psikolojik destek amaçlı yapılır.”