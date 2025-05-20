Japonya’da Sevgili Kiralama Hizmetinden Bahseden Kadın Detayları Sıraladı: Aile de Kiralanıyor

@candanakgul adlı Instagram kullanıcısı kadın Japonya seyahatinde “insan kiralama” hizmeti ile tanıştığını ve şaşırdığını anlattı. İster sevgili, ister aile, ister sizin adınıza özür dileyecek bir kişi. Bu hizmet sayesinde istediğiniz kiralamayı yapabiliyordunuz. Ancak hepsinde belli başlı kurallar vardı. Sevgililikte el ele tutuşmak dışında fiziksel temas kurmak yasaktı.
Gelin bir de kendisinden dinleyelim.
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İçerik üreticisi detayları uzun uzun anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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