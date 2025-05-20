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Japonya’da Sevgili Kiralama Hizmetinden Bahseden Kadın Detayları Sıraladı: Aile de Kiralanıyor

Japonya’da Sevgili Kiralama Hizmetinden Bahseden Kadın Detayları Sıraladı: Aile de Kiralanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.05.2025 - 15:51

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@candanakgul adlı Instagram kullanıcısı kadın Japonya seyahatinde “insan kiralama” hizmeti ile tanıştığını ve şaşırdığını anlattı. İster sevgili, ister aile, ister sizin adınıza özür dileyecek bir kişi. Bu hizmet sayesinde istediğiniz kiralamayı yapabiliyordunuz. Ancak hepsinde belli başlı kurallar vardı. Sevgililikte el ele tutuşmak dışında fiziksel temas kurmak yasaktı.

Gelin bir de kendisinden dinleyelim.

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İçerik üreticisi detayları uzun uzun anlattı.

İçerik üreticisi detayları uzun uzun anlattı.

Japonya’da son yıllarda dikkat çeken ilginç hizmetlerden biri “insan kiralama”dır. Bu hizmet sayesinde insanlar, yalnız kalmamak, birini dinleyici olarak yanlarında istemek ya da sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için saatlik ücret karşılığında birini kiralayabiliyor. Kiralanan kişi genellikle profesyonel bir “eşlikçi” olup; arkadaş, aile üyesi ya da dinleyici gibi davranabiliyor.

Bu hizmetin arkasında yatan nedenler arasında Japonya’daki yalnızlık problemi, toplumsal baskılar ve iletişim eksikliği yer alıyor. Özellikle “yalnızlık ekonomisi” olarak adlandırılan bu sistem, duygusal destek ihtiyacını ticari bir yapıya dönüştürmüş durumda.

En bilinen örneklerden biri, “Rent-a-Friend” ya da “Ossan Rental” (orta yaşlı adam kiralama) gibi platformlardır. Bu kişiler kesinlikle romantik ya da cinsel bir amaçla değil; sohbet etmek, bir etkinliğe birlikte gitmek ya da dertleşmek için kiralanır. Uyku partneri de buna dahildir, psikolojik destek amaçlı yapılır.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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