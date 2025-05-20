Gençler, Aile Baskısının En Çok Olduğu 6 Şehri Sıraladı: Bursa ve Ankara da Listede!

@genctg adlı Instagram sayfası liste içerikleriyle sıkça keşfetlere düşüyor. Şimdiyse ülkemizde aile baskının yaygın olarak görüldüğü ilk 6 ili sıraladılar. Listenin birincisi Hakkari iken, sonuncusu ise Ankara’ydı. Ancak listede Bursa’nın da yer alması şehirlileri şaşırttı. Gelin diğerlerini birlikte öğrenelim!
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Liste araştırmalar sonucunda elde edilen verilerle yapılmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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