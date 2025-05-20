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Gençler, Aile Baskısının En Çok Olduğu 6 Şehri Sıraladı: Bursa ve Ankara da Listede!

Gençler, Aile Baskısının En Çok Olduğu 6 Şehri Sıraladı: Bursa ve Ankara da Listede!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.05.2025 - 14:06

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@genctg adlı Instagram sayfası liste içerikleriyle sıkça keşfetlere düşüyor. Şimdiyse ülkemizde aile baskının yaygın olarak görüldüğü ilk 6 ili sıraladılar. Listenin birincisi Hakkari iken, sonuncusu ise Ankara’ydı. Ancak listede Bursa’nın da yer alması şehirlileri şaşırttı. Gelin diğerlerini birlikte öğrenelim!

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Liste araştırmalar sonucunda elde edilen verilerle yapılmıştı.

Liste araştırmalar sonucunda elde edilen verilerle yapılmıştı.

Ancak aile baskısının ne konuda olduğu da soru işareti yarattı. Baskı denince akla gelen ilkler ise sosyalleşme, eğitim, gitim-kuşam, evlilik oluyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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