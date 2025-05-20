Kırlangıç Otu Sütü ile Göz Bozukluğunun Tedavi Edildiğini Duyan Kadın Denemeye Gitti

Yasemin Eşsiz adlı Instagram kullanıcısı “Kırlangıç Dede”ye gittiği anları paylaştı. Kırlangıç otunun sütü ile göz bozukluğunu tedavi ettiği öne sürülmüştü. Kadın da denemek için İstanbul’dan Konya’ya yola çıktı ve Kırlangıç Dede’ye gittiği anları paylaştı. Kimileri inansa da kimileri doğru olmayacağına dair yorumlar yaptı. Gelin detaylara geçelim.
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Kırlangıç otu son zamanlarda epey duyduğumuz bir bitki oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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