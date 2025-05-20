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Kırlangıç Otu Sütü ile Göz Bozukluğunun Tedavi Edildiğini Duyan Kadın Denemeye Gitti

Kırlangıç Otu Sütü ile Göz Bozukluğunun Tedavi Edildiğini Duyan Kadın Denemeye Gitti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.05.2025 - 12:45

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Yasemin Eşsiz adlı Instagram kullanıcısı “Kırlangıç Dede”ye gittiği anları paylaştı. Kırlangıç otunun sütü ile göz bozukluğunu tedavi ettiği öne sürülmüştü. Kadın da denemek için İstanbul’dan Konya’ya yola çıktı ve Kırlangıç Dede’ye gittiği anları paylaştı. Kimileri inansa da kimileri doğru olmayacağına dair yorumlar yaptı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Kırlangıç otu son zamanlarda epey duyduğumuz bir bitki oldu.

Kırlangıç otu son zamanlarda epey duyduğumuz bir bitki oldu.

Göz bozukluğunu tedavi ettirmek ve gözlük takmaktan kurtulmak isteyenler tercih ediyor. Ancak inanıp inanmamak kişiye kalmış bir durum. Kadın da o anları aşağıdaki not ile paylaştı 👇

“Gelene kadar kafamızda bir sürü soru vardı. Fakat buraya gelince bir çok şey değişti.

Kırlangıç otu sadece karaciğer yağlanmasına iyi gelmiyor. Gözlerede iyi geliyor.

Cengiz amca yıllar önce bunu alman bir kadının kitabında fark etmiş daha sonra önce kendine sonra etrafındakilere uygulamaya başlamış.

Bugün bu bölgede yada Cengiz amcaya gelen herkes gözlüğü bırakmış. Burada da bir çok insan ile karşılaştık yurt dışından yada civar yerlerden gelen bir çoo insan vardı bizede nasip oldu. 

Yakınları görmemde problem yaşıyordum. Aynı şekilde oğlumda da ciddi bir göz problemi vardı.

Kırlangıç tedavisinin üzerinden 2 hafta geçti haftada 1 olucal şekilde evde uyguluyoruz. Faydasını çok şükür gördük. 

Youtube da Cengiz amcanın bir çok videosu bulnuyor. Sizlerde bakabilirsiniz.

Bu bir tedavi tavsiyesi değildir sadece yaşadıklarımı ve yaşadıklarımızı tecrübe ederek anlatıyorum.“

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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