Kırlangıç Otu Sütü ile Göz Bozukluğunun Tedavi Edildiğini Duyan Kadın Denemeye Gitti

Göz bozukluğunu tedavi ettirmek ve gözlük takmaktan kurtulmak isteyenler tercih ediyor. Ancak inanıp inanmamak kişiye kalmış bir durum. Kadın da o anları aşağıdaki not ile paylaştı 👇

“Gelene kadar kafamızda bir sürü soru vardı. Fakat buraya gelince bir çok şey değişti.

Kırlangıç otu sadece karaciğer yağlanmasına iyi gelmiyor. Gözlerede iyi geliyor.

Cengiz amca yıllar önce bunu alman bir kadının kitabında fark etmiş daha sonra önce kendine sonra etrafındakilere uygulamaya başlamış.

Bugün bu bölgede yada Cengiz amcaya gelen herkes gözlüğü bırakmış. Burada da bir çok insan ile karşılaştık yurt dışından yada civar yerlerden gelen bir çoo insan vardı bizede nasip oldu.

Yakınları görmemde problem yaşıyordum. Aynı şekilde oğlumda da ciddi bir göz problemi vardı.

Kırlangıç tedavisinin üzerinden 2 hafta geçti haftada 1 olucal şekilde evde uyguluyoruz. Faydasını çok şükür gördük.

Youtube da Cengiz amcanın bir çok videosu bulnuyor. Sizlerde bakabilirsiniz.

Bu bir tedavi tavsiyesi değildir sadece yaşadıklarımı ve yaşadıklarımızı tecrübe ederek anlatıyorum.“