Gelişmiş Ülke Derdi: Avustralya’da Yaşayan Türk, Ağaç Kuruduğu İçin Basında Kıyametin Koptuğunu Anlattı

Genç adam o anları aşağıdaki sözlerle paylaştı 👇

“Aslında normal ve olması gereken…

Bugün buradaki bu olay bana Türkiye’deki doğa katliamlarını düşündürdü.

Bazen “biz neden bu kadar sessiziz?” diye sorguluyorum.

2 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran ülkeler var…

Bizde ise ormanlar talan ediliyor, haber bile olmuyor.“