Gelişmiş Ülke Derdi: Avustralya’da Yaşayan Türk, Ağaç Kuruduğu İçin Basında Kıyametin Koptuğunu Anlattı

Avustralya’da yaşayan ve @tbariskaplan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir Türk, mahallesinde yaşanan bir olayı paylaşmasıyla dikkat çekti. Mahalledeki iki ağaç kurumuştu ve belediye doğal yollarla kurumadığından şüpheleniyordu. İki ağacın kuruması nedeniyle yerel basında “rezillik” olduğuna dair haberler yapıldığını da aktardı. Ağaçların kuruma sebebini bulana ise 10 bin dolar ödül vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bize ilginç gelen bir uygulama olsa da doğaya verilen önem imrendiriciydi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın