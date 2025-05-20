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Gelişmiş Ülke Derdi: Avustralya’da Yaşayan Türk, Ağaç Kuruduğu İçin Basında Kıyametin Koptuğunu Anlattı

Gelişmiş Ülke Derdi: Avustralya’da Yaşayan Türk, Ağaç Kuruduğu İçin Basında Kıyametin Koptuğunu Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.05.2025 - 09:29

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Avustralya’da yaşayan ve @tbariskaplan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir Türk, mahallesinde yaşanan bir olayı paylaşmasıyla dikkat çekti. Mahalledeki iki ağaç kurumuştu ve belediye doğal yollarla kurumadığından şüpheleniyordu. İki ağacın kuruması nedeniyle yerel basında “rezillik” olduğuna dair haberler yapıldığını da aktardı. Ağaçların kuruma sebebini bulana ise 10 bin dolar ödül vardı.

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İşte o anlar 👇

Bize ilginç gelen bir uygulama olsa da doğaya verilen önem imrendiriciydi.

Bize ilginç gelen bir uygulama olsa da doğaya verilen önem imrendiriciydi.

Genç adam o anları aşağıdaki sözlerle paylaştı 👇

“Aslında normal ve olması gereken…

Bugün buradaki bu olay bana Türkiye’deki doğa katliamlarını düşündürdü.

Bazen “biz neden bu kadar sessiziz?” diye sorguluyorum.

2 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran ülkeler var…

Bizde ise ormanlar talan ediliyor, haber bile olmuyor.“

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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