Aydın’da Kilo Kontrolü Uygulamasına Giren Vatandaş Kendi Kilosu Normal Çıkınca Eşini İhbar Etti

Peki ya boy-kilo normal görülmezse ne oluyor diye merak edenlerseniz biraz bahsedelim. Çalışma kapsamında vatandaşların daha sağlıklı ve dinç bir hayat sürmesi planlanırken, boy-kilosu fazla çıkan vatandaşlara beslenme danışmanlığı ve sürecin takibi gibi hizmetler sunuluyor.