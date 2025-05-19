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Aydın’da Kilo Kontrolü Uygulamasına Giren Vatandaş Kendi Kilosu Normal Çıkınca Eşini İhbar Etti

Aydın’da Kilo Kontrolü Uygulamasına Giren Vatandaş Kendi Kilosu Normal Çıkınca Eşini İhbar Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 15:31

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Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında meydanlara kurulan stantlarla birlikte boy-kilo ölçümüne başlandı. Uygulamanın yapılacağı açıklandığında epey goygoy muhabbeti olmuştu. Kontrollerde boy-kilosu uygun görülmeyenlere “müebbet spor” esprileri günlerce sürmüştü.

Şimdiyse Aydın’dan görüntülerle karşınızdayız. Ölçüme giren bir vatandaşın boy-kilosu normal görülünce, sağlık çalışanı “Etrafınızda kilolu biri varsa yönlendirebilirsiniz” demişti. Amcamız ise eşini ihbar etti.

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İşte detaylar 👇

Uygulama başladığından bu yana ilginç anlara vesile oluyor.

Uygulama başladığından bu yana ilginç anlara vesile oluyor.

Peki ya boy-kilo normal görülmezse ne oluyor diye merak edenlerseniz biraz bahsedelim. Çalışma kapsamında vatandaşların daha sağlıklı ve dinç bir hayat sürmesi planlanırken, boy-kilosu fazla çıkan vatandaşlara beslenme danışmanlığı ve sürecin takibi gibi hizmetler sunuluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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