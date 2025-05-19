Aydın’da Kilo Kontrolü Uygulamasına Giren Vatandaş Kendi Kilosu Normal Çıkınca Eşini İhbar Etti

Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında meydanlara kurulan stantlarla birlikte boy-kilo ölçümüne başlandı. Uygulamanın yapılacağı açıklandığında epey goygoy muhabbeti olmuştu. Kontrollerde boy-kilosu uygun görülmeyenlere “müebbet spor” esprileri günlerce sürmüştü.
Şimdiyse Aydın’dan görüntülerle karşınızdayız. Ölçüme giren bir vatandaşın boy-kilosu normal görülünce, sağlık çalışanı “Etrafınızda kilolu biri varsa yönlendirebilirsiniz” demişti. Amcamız ise eşini ihbar etti.
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Uygulama başladığından bu yana ilginç anlara vesile oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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