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Dedelerinin Gençlik Yıllarındaki Pozlarını Yeniden Canlandırarak Doğum Gününü Kutlayan Aile Gülümsetti!

Dedelerinin Gençlik Yıllarındaki Pozlarını Yeniden Canlandırarak Doğum Gününü Kutlayan Aile Gülümsetti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 15:01

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Bir aile, dedelerinin doğum gününde ona hazırladıkları sürprizle içimizi ısıttı. Dedelerinin gençlik yıllarındaki fotoğrafları kombinleriyle yeniden canlandırarak adeta mini bir defile hazırlamışlardı. Birçok hediyeden daha anlamlı olan bu sürprizle dedelerine harika bir hediye vermiş oldular. Gelin bir de birlikte izleyelim, belki sizlere de fikir olur!

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İşte o anlar 👇

Böylelikle dedeleri 70. yaş gününde unutulmaz anlar yaşamış oldu.

Böylelikle dedeleri 70. yaş gününde unutulmaz anlar yaşamış oldu.

Yaratıcı sürprizlere bayılıyoruz! Her yıl ne hediye alsak, nasıl bir kutlama yapsak diye düşünmekten yıldıysanız belki de bu yıl sevdiklerinize böyle bir sürpriz hazırlayabilirsiniz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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