Aldığı Tabakları Kullandıktan Sonra İade Etmek İsteyen Müşteri Paramparça Halde Yolladı

@onedekorcom2 adlı Instagram sayfalarından paylaşım yapan bir işletme, müşterilerinin iade için yolladıkları kargo paketini açmalarıyla yaşadıkları şoku yayınladı. Tabakları 1 ay kullanan müşteri, yamukluk olduğunu fark ettiğini dile getirerek ürünleri geri yollamış ve iade talep etmişti. Ancak işletme paketi açınca sağlam tek bir parça göremedi. Gelin önce videoyu izleyelim!
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Tabakların gönderim şekli işletmeyi öfkelendirmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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