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Aldığı Tabakları Kullandıktan Sonra İade Etmek İsteyen Müşteri Paramparça Halde Yolladı

Aldığı Tabakları Kullandıktan Sonra İade Etmek İsteyen Müşteri Paramparça Halde Yolladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 14:17

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@onedekorcom2 adlı Instagram sayfalarından paylaşım yapan bir işletme, müşterilerinin iade için yolladıkları kargo paketini açmalarıyla yaşadıkları şoku yayınladı. Tabakları 1 ay kullanan müşteri, yamukluk olduğunu fark ettiğini dile getirerek ürünleri geri yollamış ve iade talep etmişti. Ancak işletme paketi açınca sağlam tek bir parça göremedi. Gelin önce videoyu izleyelim!

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Tabakların gönderim şekli işletmeyi öfkelendirmişti.

Tabakların gönderim şekli işletmeyi öfkelendirmişti.

İade kabul etmeyeceklerini dile getirseler de kargonun hali içler acısıydı. Aynı zamanda müşteriden değil de kargodan kaynaklanmış olabileceğini dile getirenler de oldu. Ancak işletme müşterinin bu şekilde yolladığını belirtti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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