Aldığı Tabakları Kullandıktan Sonra İade Etmek İsteyen Müşteri Paramparça Halde Yolladı

@onedekorcom2 adlı Instagram sayfalarından paylaşım yapan bir işletme, müşterilerinin iade için yolladıkları kargo paketini açmalarıyla yaşadıkları şoku yayınladı. Tabakları 1 ay kullanan müşteri, yamukluk olduğunu fark ettiğini dile getirerek ürünleri geri yollamış ve iade talep etmişti. Ancak işletme paketi açınca sağlam tek bir parça göremedi. Gelin önce videoyu izleyelim!