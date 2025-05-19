Ankara’da Melodili Yol Yapıldı: Sabit Hızda Giden Sürücüler Türk Marşı Eşliğinde Seyahat Ediyor

Uraloğlu, 'Taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üst yapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili Yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor' sözlerini de kullandı.