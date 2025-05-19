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Ankara’da Melodili Yol Yapıldı: Sabit Hızda Giden Sürücüler Türk Marşı Eşliğinde Seyahat Ediyor

Ankara’da Melodili Yol Yapıldı: Sabit Hızda Giden Sürücüler Türk Marşı Eşliğinde Seyahat Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 12:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nda Eymir Gölü mevkisinde Melodili Yolun hayata geçirildiğini açıkladı. Uraloğlu, 'Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor' dedi. Türkiye için bir ilk olan Melodili Yol, şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Kaynak: DHA

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Melodiyi duyabilmek içinse sabit hızda olmak önemli.

Melodiyi duyabilmek içinse sabit hızda olmak önemli.

Uraloğlu, 'Taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üst yapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili Yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor' sözlerini de kullandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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