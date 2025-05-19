Ankara’da Melodili Yol Yapıldı: Sabit Hızda Giden Sürücüler Türk Marşı Eşliğinde Seyahat Ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nda Eymir Gölü mevkisinde Melodili Yolun hayata geçirildiğini açıkladı. Uraloğlu, 'Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor' dedi. Türkiye için bir ilk olan Melodili Yol, şimdiden dikkat çekmeyi başardı.
Kaynak: DHA
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Melodiyi duyabilmek içinse sabit hızda olmak önemli.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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