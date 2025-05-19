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Ketçabın Orijinalinin Balıktan Yapıldığını Öğrenince Sizin de Tadınız Kaçacak

Ketçabın Orijinalinin Balıktan Yapıldığını Öğrenince Sizin de Tadınız Kaçacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 10:33

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@gizembilig adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, her paylaşımıyla takipçilerini şaşırtacak bir bilgi vermeyi başarıyor. Şimdiyse sevilerek tüketilen ketçaptan soğutan bir bilgiyle karşımızda. Domatesle tanıdığımız ketçabın asıl olarak Çin'de balıkla yapıldığını anlattı. O dönemlerde çok fazla balık tutulması ve ziyan olmaması adına böyle bir çözüm bulunmuştu. Ardından ise domatesin ketçap ile buluşması başka şeflerin denemeleri ile olmuştu. Gelin bir de ondan dinleyelim!

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Bu tatsız bilgi “keşke öğrenmeseydik” dedirten türden oldu.

Bu tatsız bilgi “keşke öğrenmeseydik” dedirten türden oldu.

Ketçabın domatesle buluşması belki de denenen yöntemler arasında en doğrusu olmuştu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Hamsili bir ketçap denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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