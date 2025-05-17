Ameliyattan Çıkan Genç Narkozun Etkisiyle Söyledikleriyle Gülmekten Kırdı Geçirdi!

Hatta artık narkoz ile pot kıracağını düşünenler de olduğu için insanlarda yeni fobi oluştu. Babasının yanında erkek arkadaşını sayıklayanlar, küfürleri argoları durduramayanlar, rahat hissederek tüm gizli saklıları masaya dökenler… Narkozun etkisinde söylenenlerin çekildiği birçok video gördük. Bu da favorilerden biri oldu.