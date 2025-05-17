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Ameliyattan Çıkan Genç Narkozun Etkisiyle Söyledikleriyle Gülmekten Kırdı Geçirdi!

Ameliyattan Çıkan Genç Narkozun Etkisiyle Söyledikleriyle Gülmekten Kırdı Geçirdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 16:56

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@ertansahin07 adlı TikTok kullanıcısı baba, kızının burun ameliyatının ardından narkozun etkisindeyken söylediklerini cep telefonuyla kayda aldı. Babasını gören genç kız, bülbül gibi konuşmaya başlamıştı. Ancak küfürler, para muhabbetleri derken sohbetiyle yanındakileri gülme krizine sokmuştu. Baba, o anları paylaşınca TikTok’ta da viral oldular. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Narkozlu videolar sosyal medyada epey ilgi görüyor.

Narkozlu videolar sosyal medyada epey ilgi görüyor.

Hatta artık narkoz ile pot kıracağını düşünenler de olduğu için insanlarda yeni fobi oluştu. Babasının yanında erkek arkadaşını sayıklayanlar, küfürleri argoları durduramayanlar, rahat hissederek tüm gizli saklıları masaya dökenler… Narkozun etkisinde söylenenlerin çekildiği birçok video gördük. Bu da favorilerden biri oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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