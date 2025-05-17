Annesiyle Kaza Yaptıktan Sonra Yeniden Arabayı Süreceğini Öğrenen Çocuğun Panik Halleri Viral Oldu

Sosyal medya kullanıcısı bir anne oğluyla trafik kazası geçirdikten sonra oğlunda oluşan travmayı paylaştı. Kazayı hafif atlatmış olsalar da küçük çocuk annesinin aracı kullanmasından epey korkar hale gelmişti. Başka bir gün annesinin yeniden aracı kullanacağını öğrenen küçük çocuk panik dolu anlarıyla annesini güldürdü. Sürekli besmele çekiyor annesinin aracı kullanmasını istemiyordu.
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İşte o anlar 👇
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Tatlı çocuk panik anlarıyla sosyal medyada viral oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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