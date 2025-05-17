Uçak Körüğe Yanaşmadan Ayağa Kalkan Yolculara Artık Para Cezası Kesilecek

Hakkı Alkan, uçaklarda yapılan yeni bir düzenlemeyi paylaştı. Uçakların inişi esnasında körüğe yanaşmadan ayağa kalkıp iniş sırası oluşturan yolcular için ceza kesileceğini bildirdi. İnmek için sabırsızlanıp ayaklanan yolcuların yarattığı kaosa ceza ile engel olunacaktı. Anons şu şekildeydi, “Uçağımız park yerine ulaşıp kemer ikaz ışıkları söndükten sonra önünüzdeki yolcuların biniş önceliğine riayet ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını önemle hatırlatırız.”