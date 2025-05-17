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Uçak Körüğe Yanaşmadan Ayağa Kalkan Yolculara Artık Para Cezası Kesilecek

Uçak Körüğe Yanaşmadan Ayağa Kalkan Yolculara Artık Para Cezası Kesilecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 13:39

İçerik Devam Ediyor

Hakkı Alkan, uçaklarda yapılan yeni bir düzenlemeyi paylaştı. Uçakların inişi esnasında körüğe yanaşmadan ayağa kalkıp iniş sırası oluşturan yolcular için ceza kesileceğini bildirdi. İnmek için sabırsızlanıp ayaklanan yolcuların yarattığı kaosa ceza ile engel olunacaktı. Anons şu şekildeydi, “Uçağımız park yerine ulaşıp kemer ikaz ışıkları söndükten sonra önünüzdeki yolcuların biniş önceliğine riayet ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını önemle hatırlatırız.”

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İşte detaylar 👇

Sizce ceza uygulaması yaşanan problemin önünü kesebilecek mi?

Sizce ceza uygulaması yaşanan problemin önünü kesebilecek mi?

Uçaklar tam anlamıyla yerleşmeden ayaklanan yolcular nedeniyle koltuk sırasına göre iniş gerçekleştirmek mümkün olmuyor. İnsanların bagaj bölümünden eşyalarını seri bir şekilde alarak yerlerinde beklemeleri daha uygun görülüyor. 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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