Camın Önünde Beslediği Güvercinler Samimiyeti Fazla Kaçırınca Evin Yeni Sahibi Oldular

@edanurkyncuu adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, camının önüne gelen güvercinleri beslemeye başlayınca başına gelenleri paylaştı. Normalde pek de sıcakkanlı olmayan güverciler söz konusu yemek olunca bir anda samimileşebiliyor. Ev sahibinin de kendilerine zarar vermeyeceğini anlamış olacaklar ki bir anda eve girmeye karar vermişlerdi. Artık kedi köpekmişçesine evde dolaşan güvercinler ev sahibine de sürpriz oldu.

Gelin detaylara geçelim!