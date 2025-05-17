Camın Önünde Beslediği Güvercinler Samimiyeti Fazla Kaçırınca Evin Yeni Sahibi Oldular

@edanurkyncuu adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, camının önüne gelen güvercinleri beslemeye başlayınca başına gelenleri paylaştı. Normalde pek de sıcakkanlı olmayan güverciler söz konusu yemek olunca bir anda samimileşebiliyor. Ev sahibinin de kendilerine zarar vermeyeceğini anlamış olacaklar ki bir anda eve girmeye karar vermişlerdi. Artık kedi köpekmişçesine evde dolaşan güvercinler ev sahibine de sürpriz oldu.
Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Kimi insanların özellikle de cins güvercinlere karşı bir sevdası olduğunu ve beslediklerini görmüşsünüzdür.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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