Markaların Replikalarıyla Meşhur Olduğumuz İçin Bir Turist Burger King’i Bile Sahte Sandı

Ancak Türkiye’de üretilenlerin kalitesi sebebiyle orijinalinden ayırt edebilmek yalnızca uzmanların işi oluyor. Sektörün popülerleşmesi de Türkiye’nin bu özelliğiyle de tanınmasına neden oluyor. Kimi turistler yalnızca replika alışveriş için bile İstanbul’u ziyaret ediyor.