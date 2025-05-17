onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Markaların Replikalarıyla Meşhur Olduğumuz İçin Bir Turist Burger King’i Bile Sahte Sandı

Markaların Replikalarıyla Meşhur Olduğumuz İçin Bir Turist Burger King’i Bile Sahte Sandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.05.2025 - 16:08

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde replika üretiminde inanılmaz bir popülerlik olduğunu sizler de biliyorsunuzdur. Lüks markaların birebir kalitede sahtelerinin üretilmesi turistlerde şok etkisi yaratıyor. Bir turist de İstanbul seyahatinde bu sebepten dolayı Burger King adlı fast food zincirinin bile sahte olabileceğini düşündüğü anları paylaştı. Kadının yaşadığı şüphe durumu özetliyordu. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Markaların replikaları dünyanın her yerinde üretiliyor.

Markaların replikaları dünyanın her yerinde üretiliyor.

Ancak Türkiye’de üretilenlerin kalitesi sebebiyle orijinalinden ayırt edebilmek yalnızca uzmanların işi oluyor. Sektörün popülerleşmesi de Türkiye’nin bu özelliğiyle de tanınmasına neden oluyor. Kimi turistler yalnızca replika alışveriş için bile İstanbul’u ziyaret ediyor.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın