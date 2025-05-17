Markaların Replikalarıyla Meşhur Olduğumuz İçin Bir Turist Burger King’i Bile Sahte Sandı

Ülkemizde replika üretiminde inanılmaz bir popülerlik olduğunu sizler de biliyorsunuzdur. Lüks markaların birebir kalitede sahtelerinin üretilmesi turistlerde şok etkisi yaratıyor. Bir turist de İstanbul seyahatinde bu sebepten dolayı Burger King adlı fast food zincirinin bile sahte olabileceğini düşündüğü anları paylaştı. Kadının yaşadığı şüphe durumu özetliyordu. Gelin birlikte izleyelim!
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Markaların replikaları dünyanın her yerinde üretiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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