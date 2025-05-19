İçerik Üreticisi Berk Keklik Günümüz İlişkilerine Dair Parodisiyle Kahkahaları Topladı

@uberkuloz adlı Instagram hesabından içerikler üreten Berk Keklik, “günümüz ilişkileri” notuyla paylaştığı videosuyla güldürdü. Daha doğrusu ağlanacak halimize güldürdü… Son zamanlarda birçok kişi ilişkilerde dikiş tutturamamasından ya da her şeyin normalleştirilmesinden dert yanıyor. Videoda da gerçeklerden bir örnek vardı. Gelin detaylara geçelim!