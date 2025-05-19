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İçerik Üreticisi Berk Keklik Günümüz İlişkilerine Dair Parodisiyle Kahkahaları Topladı

İçerik Üreticisi Berk Keklik Günümüz İlişkilerine Dair Parodisiyle Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 08:40

İçerik Devam Ediyor

@uberkuloz adlı Instagram hesabından içerikler üreten Berk Keklik, “günümüz ilişkileri” notuyla paylaştığı videosuyla güldürdü. Daha doğrusu ağlanacak halimize güldürdü… Son zamanlarda birçok kişi ilişkilerde dikiş tutturamamasından ya da her şeyin normalleştirilmesinden dert yanıyor. Videoda da gerçeklerden bir örnek vardı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar arasında “Dua et evli değilmiş” cümlesi dikkat çekti.

Gelen yorumlar arasında “Dua et evli değilmiş” cümlesi dikkat çekti.

“Bir anlatsak roman olur” dedirten türden ilişkiler yaşayanlar var. Yalanlar, entrikalar bir yana, kimileri de doğrudan ilişkideki 3. kişi olacağını marifet gibi söyler oldu. 

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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