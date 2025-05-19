İçerik Üreticisi Berk Keklik Günümüz İlişkilerine Dair Parodisiyle Kahkahaları Topladı

@uberkuloz adlı Instagram hesabından içerikler üreten Berk Keklik, “günümüz ilişkileri” notuyla paylaştığı videosuyla güldürdü. Daha doğrusu ağlanacak halimize güldürdü… Son zamanlarda birçok kişi ilişkilerde dikiş tutturamamasından ya da her şeyin normalleştirilmesinden dert yanıyor. Videoda da gerçeklerden bir örnek vardı. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar arasında “Dua et evli değilmiş” cümlesi dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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