onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye’de Bir İlk! Uyku Konserine Giden Kadın Deneyimini Paylaştı: Tepkiler İkiye Bölündü

Türkiye’de Bir İlk! Uyku Konserine Giden Kadın Deneyimini Paylaştı: Tepkiler İkiye Bölündü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 09:25

İçerik Devam Ediyor

@berilerkanlii adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, uyku konserine gittiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Evet yanlış duymadınız, “uyku konseri”. Salonda tüm yataklar misafirler için hazırlanmış, uyku bandı da hediye edilmişti. İsteyenler kendi arasında sohber ederken isteyenler ise uyumuştu. Ne kadar kaliteli bir uyku deneyimi olabileceği ise soru işareti yarattı. Gelin önce videoyu izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

İçerik üreticisinin de belirttiği üzere bu etkinlik Türkiye’de ilk olmuştu.

İçerik üreticisinin de belirttiği üzere bu etkinlik Türkiye’de ilk olmuştu.

Uyku ve hayal gücü arasında, 7 saat süren bir konser deneyimi” sloganıyla düzenlenmişti.

İzleyicilerden kimileri etkinliği kaçırdığı için üzüldü, kimileriyse para tuzağı olduğunu söyledi. E tabii horlama konusunda goygoy yapanlar da eksik olmadı.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın