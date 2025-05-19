Türkiye’de Bir İlk! Uyku Konserine Giden Kadın Deneyimini Paylaştı: Tepkiler İkiye Bölündü

@berilerkanlii adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, uyku konserine gittiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Evet yanlış duymadınız, “uyku konseri”. Salonda tüm yataklar misafirler için hazırlanmış, uyku bandı da hediye edilmişti. İsteyenler kendi arasında sohber ederken isteyenler ise uyumuştu. Ne kadar kaliteli bir uyku deneyimi olabileceği ise soru işareti yarattı. Gelin önce videoyu izleyelim!