Türkiye’de Bir İlk! Uyku Konserine Giden Kadın Deneyimini Paylaştı: Tepkiler İkiye Bölündü

@berilerkanlii adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, uyku konserine gittiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Evet yanlış duymadınız, “uyku konseri”. Salonda tüm yataklar misafirler için hazırlanmış, uyku bandı da hediye edilmişti. İsteyenler kendi arasında sohber ederken isteyenler ise uyumuştu. Ne kadar kaliteli bir uyku deneyimi olabileceği ise soru işareti yarattı. Gelin önce videoyu izleyelim!
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İçerik üreticisinin de belirttiği üzere bu etkinlik Türkiye’de ilk olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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