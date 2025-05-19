Yetkili Servisler İçin Parodi Çeken Kadının Gerçeği Aratmayan Paylaşımı Güldürdü

Kimi arızalar yetkili servislerin de aklını karıştırabiliyor. Düzelir mi, düzelmez mi diye düşünürken evde yaşanan o stresli tamir anı ise hep aynı oluyor. İçerik üreticisi de nokta atışı tespitleriyle o anları bize yeniden yaşattı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!