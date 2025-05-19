Yetkili Servisler İçin Parodi Çeken Kadının Gerçeği Aratmayan Paylaşımı Güldürdü

@insansihaller adkı TikTok hesabından içerikler üretmeye başlayan bir kadın oyunculuk yeteneğiyle son zamanlarda viral olan isimlerden. Genç kadının “ardelik yetkisiz servis” notuyla yayınladığı parodi videosu da en popüler paylaşımlarından oldu. Evin beyaz eşyaları bozulmasın diye dualar etsek de o gün elbet yaşanıyor… İşte o anlarda yardımımıza koşan yetkili servisleri taklit etmişti içerik üreticisi. Gelin birlikte izleyelim!
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Beyaz eşyalar bir kere bozuldu mu adeta bir daha dikiş tutmuyor desek yeridir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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