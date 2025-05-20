Bir Diyetisyen Erkeklerde Göbek Arttıkça Narinliğin de Arttığını Açıkladı

@dyt.reyhantemel adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir diyetisyen, erkeklerin göbekleriyle trip atmalarının bir ilişkisi olduğunu ileri sürmesiyle dikkatleri üzerine topladı. Erkeklerde göbeğin artmasıyla narinliğin ve alınganlığın da arttığını dile getirmişti. Bunun sebebi ise testesteron ve östrojen ile ilgiliydi. Gelin bir de ondan dinleyelim!