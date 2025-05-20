Bir Diyetisyen Erkeklerde Göbek Arttıkça Narinliğin de Arttığını Açıkladı

@dyt.reyhantemel adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir diyetisyen, erkeklerin göbekleriyle trip atmalarının bir ilişkisi olduğunu ileri sürmesiyle dikkatleri üzerine topladı. Erkeklerde göbeğin artmasıyla narinliğin ve alınganlığın da arttığını dile getirmişti. Bunun sebebi ise testesteron ve östrojen ile ilgiliydi. Gelin bir de ondan dinleyelim!
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Ardından ise inanmak istemeyenler oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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