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Genetik Mühendisi Test Etti: Tuvaletler Islak Mendille Silindiğinde Bakteriler Ölüyor mu?

Genetik Mühendisi Test Etti: Tuvaletler Islak Mendille Silindiğinde Bakteriler Ölüyor mu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.05.2025 - 11:52

İçerik Devam Ediyor

Genetik mühendisi Dilara Sarı, bakterileri test ettiği içerikleriyle sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Bizlerin de aklındaki sorular yanıtlanmış oluyor. Örneğin son içeriğinde tuvaletlerdeki bakterilerin ıslak mendille silindiği takdirde yok olup olmadığını test etmişti. Önce silinmemiş tuvaletten örnek alıp ardından ise sildikten sonra örnek aldı. Gelin sonucu birlikte görelim!

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İşte detaylar 👇

Özellikle dışarıda tuvalet kullanılacağı zaman çekinceler oluşabiliyor.

Özellikle dışarıda tuvalet kullanılacağı zaman çekinceler oluşabiliyor.

Islak mendil de çözüm olarak kullanılan seçeneklerden. Tabii izleyiciler arasında kolonyanın sonucunu merak edenler de vardı.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Jonathan

1- Kendi tuvaletini test etmeseydin iyi di. 2-Tuvaletteki bakterilerden emin olmak için genetik mühendisine ihtiyaç var mı? 3- İnsan vücutları dahil hayatın ... Devamını Gör

Harun Kocamanoğlu

bir ürün reklamı yapıldığını biliyorsunuz demi