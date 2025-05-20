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Hindistan’da Yok Yok: Seyyar Kulak Temizleyiciyle Deneyimini Paylaşan Türk

Hindistan’da Yok Yok: Seyyar Kulak Temizleyiciyle Deneyimini Paylaşan Türk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.05.2025 - 10:52

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Yine Hindistan, yine Hindistan… Artık ülkedeki ilginçliklere şaşırmaz olduk ama yine de tuhaf görülen detaylar ilgi çekiyor. @melihbektass1 adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, Hindistan’da aldığı kulak temizleme hizmetini yayınlayınca viral oldu. Her şeyin seyyar olduğu Hindistan’da kulak temizleyen kişi de seyyardı tabii.

Gelin birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Artık ne kadar hijyeniktir, ne kadar sağlıklıdır bilemeyeceğiz…

Artık ne kadar hijyeniktir, ne kadar sağlıklıdır bilemeyeceğiz…

Ancak gezginimizdeki cesaret de iyi cesaret diyebiliriz. Hassas bölgelerimizden olan kulaklarımıza gerek duyulmadıkça müdahale edilmemeli biliyorsunuz ki. Siz dener miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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