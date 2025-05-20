Hindistan’da Yok Yok: Seyyar Kulak Temizleyiciyle Deneyimini Paylaşan Türk

Yine Hindistan, yine Hindistan… Artık ülkedeki ilginçliklere şaşırmaz olduk ama yine de tuhaf görülen detaylar ilgi çekiyor. @melihbektass1 adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, Hindistan’da aldığı kulak temizleme hizmetini yayınlayınca viral oldu. Her şeyin seyyar olduğu Hindistan’da kulak temizleyen kişi de seyyardı tabii.

Gelin birlikte bakalım!