Hindistan’da Yok Yok: Seyyar Kulak Temizleyiciyle Deneyimini Paylaşan Türk

Yine Hindistan, yine Hindistan… Artık ülkedeki ilginçliklere şaşırmaz olduk ama yine de tuhaf görülen detaylar ilgi çekiyor. @melihbektass1 adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, Hindistan’da aldığı kulak temizleme hizmetini yayınlayınca viral oldu. Her şeyin seyyar olduğu Hindistan’da kulak temizleyen kişi de seyyardı tabii.
Gelin birlikte bakalım!
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Artık ne kadar hijyeniktir, ne kadar sağlıklıdır bilemeyeceğiz…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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