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Dünyanın En Pahalı Kahvelerinden: Bir Türk Kedi Dışkısından Yapılan Kahveyi Denedi

Dünyanın En Pahalı Kahvelerinden: Bir Türk Kedi Dışkısından Yapılan Kahveyi Denedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.05.2025 - 14:48

İçerik Devam Ediyor

@gezgin.voyageuse adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Türk, Bali’de kedi dışkısından elde edilen bir kahveyi tattığı anları paylaştı. Daha aromatik bir tat için hayvanların sindirim sisteminin kullanıldığına şahit oluyoruz. Ancak daha önce kediyi duymamış olabilirsiniz. Luwak kahvesi, palmiye misk kedisinin dışkısından toplanarak işleniyor. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Kahve kimileri için bir deneyim.

Kahve kimileri için bir deneyim.

Bu sebeple en iyi seçenekleri tadarak kıyaslama yapan birçok kahve sevdalısı var. Ancak kedi dışkısı da ne gerek vardı dedirtmiyor değil şimdi… Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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