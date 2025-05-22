onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sunumlarıyla Kıraathane Konseptine Yeni Bir Soluk Getiren İşletme Sosyal Medya Gündeminde

Sunumlarıyla Kıraathane Konseptine Yeni Bir Soluk Getiren İşletme Sosyal Medya Gündeminde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 08:52

İçerik Devam Ediyor

@xmutluu adlı TikTok hesabından içerikler üreten, Beyoğlu’nda yer alan Mutlu Kıraathanesi, alışılagelmişin dışında sunumlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dolu dolu tabaklar, rengarenkler süslemeler derken tabaklar iştah kabartıyordu. Kıraathane müşterileriyse keyiften dört köşeydi tabii. Gelin o anlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Daha önce hiçbir kıraathanede görülmeyen konsept yeni bir dönemin başlangıcı olacak diyebiliriz.

Daha önce hiçbir kıraathanede görülmeyen konsept yeni bir dönemin başlangıcı olacak diyebiliriz.

Diğer kıraathanelerde de benzer sunumlar görmeye hazır olun. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın