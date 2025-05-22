Sunumlarıyla Kıraathane Konseptine Yeni Bir Soluk Getiren İşletme Sosyal Medya Gündeminde

@xmutluu adlı TikTok hesabından içerikler üreten, Beyoğlu’nda yer alan Mutlu Kıraathanesi, alışılagelmişin dışında sunumlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dolu dolu tabaklar, rengarenkler süslemeler derken tabaklar iştah kabartıyordu. Kıraathane müşterileriyse keyiften dört köşeydi tabii. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Daha önce hiçbir kıraathanede görülmeyen konsept yeni bir dönemin başlangıcı olacak diyebiliriz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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