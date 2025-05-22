onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sevdiği Şarkı Çalınca Enerjisi Tavan Yapan İlkokul Öğrencisi Kızın Dans Ettiği Anlar Gününüzü Güzelleştirecek!

Sevdiği Şarkı Çalınca Enerjisi Tavan Yapan İlkokul Öğrencisi Kızın Dans Ettiği Anlar Gününüzü Güzelleştirecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 09:45

İçerik Devam Ediyor

@esraogretmeniimm adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten bir öğretmen, dünyalar tatlısı kız öğrencisinin dans ettiği anları paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Atiye’den “Salla” parçası çalmaya başlayınca tatlı kız öylesine sevinmişti ki, hemen şarkıya eşlik ederek dans etmişti. “İşte kız neşesi” dedirten anları gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Kimi çocuklar hayat enerjisiyle hepimizi imrendiriyor.

Kimi çocuklar hayat enerjisiyle hepimizi imrendiriyor.

Videodaki tatlı kızımız da sosyal medyada 2 milyona yakın izlenme aldı. Yorumlar, beğeniler bitmek bilmedi. Enerjisi daim olsun diyelim! 🩷

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Aslı Yay

ay kuzum ömür boyu böyle ol insallahhh