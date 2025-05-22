Sevdiği Şarkı Çalınca Enerjisi Tavan Yapan İlkokul Öğrencisi Kızın Dans Ettiği Anlar Gününüzü Güzelleştirecek!

@esraogretmeniimm adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten bir öğretmen, dünyalar tatlısı kız öğrencisinin dans ettiği anları paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Atiye’den “Salla” parçası çalmaya başlayınca tatlı kız öylesine sevinmişti ki, hemen şarkıya eşlik ederek dans etmişti. “İşte kız neşesi” dedirten anları gelin birlikte izleyelim!
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Kimi çocuklar hayat enerjisiyle hepimizi imrendiriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ay kuzum ömür boyu böyle ol insallahhh