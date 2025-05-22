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Yolun Ortasında Kavga Eden Çocuklarını Bekleyen Anne Ayı ve O Anlar Tebessüm Ettirdi

Yolun Ortasında Kavga Eden Çocuklarını Bekleyen Anne Ayı ve O Anlar Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 12:46

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Yurt dışında kayda alınan görüntüler sosyal medyada kalpleri ısıttı. Anne ve iki yavru ayının tatlı anlarıydı kayda yansıyan. Yolun ortasında kavgaya tutuşan kardeş ayılar tebessüm ettirirken anneleri de adeta trafiği durdurdukları için mahçup halde onları bekliyordu. Hayvanlar aleminden ilginç görüntülere şahit olmaya bayılıyoruz! Gelin bu anları da birlikte izleyelim.

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İşte o kesit 👇

Hangi canlı olursa olsun kardeş kavgası yazılı olmayan bir kural gibi.

Hangi canlı olursa olsun kardeş kavgası yazılı olmayan bir kural gibi.

Ürkütücü hayvanlar olarak hafızamızda yer etseler de yavru ayıların kavga anları karşısında tebessüm etmemek elde değildi. İkiliyi, kavgalarının bitmesini bekleyen araçlakiler cep telefonlarıyla çekmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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