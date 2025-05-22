Coğrafya Kader midir? Ankara’da Bir Tilkinin Afiyetle Cips Yediği Anlar

Kediler ve köpekler kadar sokaklarda rastlamasak da tilkilerle de birlikte yaşıyoruz. İllerimizdeki imar alanı genişledikçe tilki dostlarımızla ilgili bölgelerde özellikle gece saatlerinde karşılaşmak mümkün. Şimdiyse Ankara’dan görüntülerle karşınızdayız. Yere atılan yarım paket cipsi bulan tilkinin afiyetle yediği anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.