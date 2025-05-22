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Coğrafya Kader midir? Ankara’da Bir Tilkinin Afiyetle Cips Yediği Anlar

Coğrafya Kader midir? Ankara’da Bir Tilkinin Afiyetle Cips Yediği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 13:27

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Kediler ve köpekler kadar sokaklarda rastlamasak da tilkilerle de birlikte yaşıyoruz. İllerimizdeki imar alanı genişledikçe tilki dostlarımızla ilgili bölgelerde özellikle gece saatlerinde karşılaşmak mümkün. Şimdiyse Ankara’dan görüntülerle karşınızdayız. Yere atılan yarım paket cipsi bulan tilkinin afiyetle yediği anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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İşte o anlar 👇

Tilki dostumuzun keyfi yerinde gibi görünüyordu.

Tilki dostumuzun keyfi yerinde gibi görünüyordu.

Cipsin de tadını beğendiği anlaşılıyordu. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte viral oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Zevahir

Tilkiyi de abur cubura alıştırdık nihayet. 😁 😁 😁

futboltopu20

🙂😉🙃😕😏😋