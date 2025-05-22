Coğrafya Kader midir? Ankara’da Bir Tilkinin Afiyetle Cips Yediği Anlar

Kediler ve köpekler kadar sokaklarda rastlamasak da tilkilerle de birlikte yaşıyoruz. İllerimizdeki imar alanı genişledikçe tilki dostlarımızla ilgili bölgelerde özellikle gece saatlerinde karşılaşmak mümkün. Şimdiyse Ankara’dan görüntülerle karşınızdayız. Yere atılan yarım paket cipsi bulan tilkinin afiyetle yediği anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tilki dostumuzun keyfi yerinde gibi görünüyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tilkiyi de abur cubura alıştırdık nihayet. 😁 😁 😁
🙂😉🙃😕😏😋