Yapay Zekasız Adım Atamayanları Taklit Eden İçerik Üreticisi Günümüzü Özetledi

@emreuzunboy adlı içerik üreticisi tüm işini yapay zekaya yaptıranları, “şu sıralar ChatGPT” ile ilişkim” notuyla paylaştı. Son zamanlarda yapay zekanın hayatımızdaki yeri epey arttı ve artmaya da devam ediyor. Utanmasak adımızı soyadımızı ona soracağız. Sizler de böyleyseniz parodi videoda kendinizi göreceksiniz. Gelin birlikte izleyelim!