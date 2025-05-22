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Yapay Zekasız Adım Atamayanları Taklit Eden İçerik Üreticisi Günümüzü Özetledi

Yapay Zekasız Adım Atamayanları Taklit Eden İçerik Üreticisi Günümüzü Özetledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 17:11

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@emreuzunboy adlı içerik üreticisi tüm işini yapay zekaya yaptıranları, “şu sıralar ChatGPT” ile ilişkim” notuyla paylaştı. Son zamanlarda yapay zekanın hayatımızdaki yeri epey arttı ve artmaya da devam ediyor. Utanmasak adımızı soyadımızı ona soracağız. Sizler de böyleyseniz parodi videoda kendinizi göreceksiniz. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Evet hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek.

Evet hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek.

Ancak bunun beraberinde bilgiye kolaylıkla ulaşmamızın getirisi olarak bir tembellik yarattığı da bir gerçek. Sizler de yapay zekayı günlük rutininize eklediniz mi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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garibann

ben hiç kullanmadım daha...geçen gün bir konu anlatırken pangea aklıma gelmedi yarım saat düşündüm neydi diye...her şeyi yapay zekaya sorarsanız beyniniz dur... Devamını Gör

futboltopu20

😁😃😄😝