Yapay Zekasız Adım Atamayanları Taklit Eden İçerik Üreticisi Günümüzü Özetledi

@emreuzunboy adlı içerik üreticisi tüm işini yapay zekaya yaptıranları, “şu sıralar ChatGPT” ile ilişkim” notuyla paylaştı. Son zamanlarda yapay zekanın hayatımızdaki yeri epey arttı ve artmaya da devam ediyor. Utanmasak adımızı soyadımızı ona soracağız. Sizler de böyleyseniz parodi videoda kendinizi göreceksiniz. Gelin birlikte izleyelim!
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Evet hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ben hiç kullanmadım daha...geçen gün bir konu anlatırken pangea aklıma gelmedi yarım saat düşündüm neydi diye...her şeyi yapay zekaya sorarsanız beyniniz dur... Devamını Gör
😁😃😄😝