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Cinsiyet Partisi Yapan Çift Çocuklarının Cinsiyetini Dansözün Kıyafetinin Rengiyle Öğrendi

Cinsiyet Partisi Yapan Çift Çocuklarının Cinsiyetini Dansözün Kıyafetinin Rengiyle Öğrendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 14:54

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Sosyal medya kullanıcısı bir çift, çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için düzenledikleri partide alışılagelmişin dışında bir konseptle karşımızdaydı. Cinsiyet partilerinde balonları, pastaları, sürpriz kutuları sıkça görüyoruz. Ancak dansözün kıyafetinin rengiyle cinsiyeti öğrenme fikri daha önce görülmemişti. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Her geçen gün cinsiyet partilerinde daha ilginç örneklerle karşılaşıyoruz.

Her geçen gün cinsiyet partilerinde daha ilginç örneklerle karşılaşıyoruz.

Ancak bu seferki kutlama izleyicilere “yok artık” dedirtti. Özellikle ilişkide kıskanç olanlar “mağaramda mutluyum” yorumlarını eksik etmedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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