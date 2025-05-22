Cinsiyet Partisi Yapan Çift Çocuklarının Cinsiyetini Dansözün Kıyafetinin Rengiyle Öğrendi

Sosyal medya kullanıcısı bir çift, çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için düzenledikleri partide alışılagelmişin dışında bir konseptle karşımızdaydı. Cinsiyet partilerinde balonları, pastaları, sürpriz kutuları sıkça görüyoruz. Ancak dansözün kıyafetinin rengiyle cinsiyeti öğrenme fikri daha önce görülmemişti. Gelin o anlara birlikte bakalım!