“Türkiye’de Çocuk Yetiştirmek Abartılıyor” Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir kadının, anne olduktan sonra edindiği tecrübelerle “Türkiye’de çocuk yetiştirmek abartılıyor” düşüncesini belirttiği ve nedenleriyle açıkladığı videosu sosyal medyada gündem oldu. Kayınvalidesiyle birlikte yaşayan ve ikisinin çocuk yetiştirme tarzlarının farklı olduğunu dile getiren kadın, evhamlı ve fazla fedakar olmayı doğru bulmadığını söylemişti. Ek olarak ise çocuğun kendi halinde rahat büyümesi gerektiğini düşündüğünü de belirtmişti.

Ancak izleyiciler video karşısında ikiye bölündü ve tartışma başladı. Kimileri hak verdi, kimileri eleştirdi. Gelin detaylara geçelim!