onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
“Türkiye’de Çocuk Yetiştirmek Abartılıyor” Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

“Türkiye’de Çocuk Yetiştirmek Abartılıyor” Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 12:02

İçerik Devam Ediyor

Bir kadının, anne olduktan sonra edindiği tecrübelerle “Türkiye’de çocuk yetiştirmek abartılıyor” düşüncesini belirttiği ve nedenleriyle açıkladığı videosu sosyal medyada gündem oldu. Kayınvalidesiyle birlikte yaşayan ve ikisinin çocuk yetiştirme tarzlarının farklı olduğunu dile getiren kadın, evhamlı ve fazla fedakar olmayı doğru bulmadığını söylemişti. Ek olarak ise çocuğun kendi halinde rahat büyümesi gerektiğini düşündüğünü de belirtmişti.

Ancak izleyiciler video karşısında ikiye bölündü ve tartışma başladı. Kimileri hak verdi, kimileri eleştirdi. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

“Doğru” dediğimiz herkese göre değişkenlik gösteren bir durum.

“Doğru” dediğimiz herkese göre değişkenlik gösteren bir durum.

Bu sebeple izleyiciler de kendi doğrularıyla kıyaslayarak düşüncelerini yorumlarda belirtti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın