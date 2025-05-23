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Aklımıza Gelen Tüm Soruları Yanıtlayan İçerik Üreticisinden Derlemeler: “Ağlarken Neden Burnumuz Akar?”

Aklımıza Gelen Tüm Soruları Yanıtlayan İçerik Üreticisinden Derlemeler: “Ağlarken Neden Burnumuz Akar?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 09:41

İçerik Devam Ediyor

Hepimizin aklında yer eden birkaç soru var ve açıp da nedenini araştırmaya bazen epey üşeniyoruz. Günlük hayatımızda yaşadıklarımızla aklımıza gelen bu sorular kafamızın bir köşesinde bizimle yaşamaya devam ediyor. @bencokmerakettim adlı Instagram hesabından bir seri başlatan içerik üreticisi de aklımızı okur gibi, tüm bu soruları araştırarak özetini aktarıyor. Son zamanlarda popüler olmaya başlayan içerik üreticisi, hap bilgi niteliğinde videolarıyla etkileşimleri topluyor.

Bizler de sizler için birkaçını derledik. Gelin ortamlarda satmalık yanıtları birlikte izleyelim!

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Ağlarken neden burnumuz akar?

Stres bizi nasıl hasta eder?

Sadece ağızdan nefes alırsak ne olur?

“Biri beni takip ediyor” hissine neden kapılırız?

Kendi sesimizi kayıttan dinlerken neden sevmeyiz?

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Gıdıklanınca neden güleriz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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