Aklımıza Gelen Tüm Soruları Yanıtlayan İçerik Üreticisinden Derlemeler: “Ağlarken Neden Burnumuz Akar?”

Hepimizin aklında yer eden birkaç soru var ve açıp da nedenini araştırmaya bazen epey üşeniyoruz. Günlük hayatımızda yaşadıklarımızla aklımıza gelen bu sorular kafamızın bir köşesinde bizimle yaşamaya devam ediyor. @bencokmerakettim adlı Instagram hesabından bir seri başlatan içerik üreticisi de aklımızı okur gibi, tüm bu soruları araştırarak özetini aktarıyor. Son zamanlarda popüler olmaya başlayan içerik üreticisi, hap bilgi niteliğinde videolarıyla etkileşimleri topluyor.
Bizler de sizler için birkaçını derledik. Gelin ortamlarda satmalık yanıtları birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağlarken neden burnumuz akar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stres bizi nasıl hasta eder?
Sadece ağızdan nefes alırsak ne olur?
“Biri beni takip ediyor” hissine neden kapılırız?
Kendi sesimizi kayıttan dinlerken neden sevmeyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gıdıklanınca neden güleriz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın